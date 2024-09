Strage di Paderno: Riccardo: “E’ stato un atto come di emancipazione”

Ha parlato di una sorta di atto di “emancipazione”, inquadrando in qualche modo meglio rispetto al primo interrogatorio le ragioni del gesto, il 17enne sentito oggi dai pm per i minori, dopo la strage di Paderno Dugnano. Da quanto si è saputo, avrebbe fornito un quadro più preciso del suo “malessere” e della sua volontà di essere “libero” anche dalla famiglia, anche se non “imputa” a genitori e fratello fatti specifici. Sarà interrogato dal gip giovedì alle 10.30. Intanto, la Procura ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare nel carcere minorile Beccaria per omicidio pluriaggravato anche dalla premeditazione. “Appena mi ha visto, ha voluto subito confessarsi. Ho trovato un ragazzo fragile, chiaramente provato ma molto lucido e in grado di comunicare”. Lo ha detto il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, don Claudio Burgio, raccontando in un’intervista a Famiglia Cirstiana il primo incontro con il ragazzo 17enne. “Mi ha detto ‘Tu sei quello di ‘non esistono ragazzi cattivi’ e poi l’ho confessato. È stato un incontro molto intenso”. Il parroco racconta che dopo la confessione hanno parlato ancora. “Sui giornali era uscito il ritratto di un adolescente con difficoltà a comunicare, ma io questa difficoltà non l’ho vista. Questa vicenda scuote tutti, compreso me che in vent’anni da educatore a contatto con ragazzi dal vissuto difficile, ne ho viste tante”. “Si tratta di un ragazzo che con parola abusata definirei ‘normale’ – spiega – all’interno di una famiglia ‘normale’ che non ha nulla a che fare con un vissuto di disagio che può sfociare nel bullismo, nell’uso di stupefacenti o nella violenza, come accade ad altri ragazzi che incontro e che seguo.