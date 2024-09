Muore a 6 anni perché colpita alla testa da un’altalena

Una bambina di 6 anni è morta a Villongo, nel bergamasco, perché colpita violentemente alla testa da un’altalena mentre era al parco giochi. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la piccola Lahmar Ritaj, originaria del Marocco e che abitava a Credaro (BG), si trovava sull’altalena, in particolare un modello predisposto per bambini disabili, e veniva spinta dagli altri compagni di gioco. All’improvviso è caduta e l’altalena, tornando indietro, l’ha colpita violentemente alla testa, procurandole un trauma cranico e lasciandola a terra priva di sensi. In pochi minuti sono intervenute sul posto un’ambulanza e l’automedica. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimare la bambina per diversi minuti, poi è stata trasportata in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il sostituto procuratore Letizia Alosio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, ha sequestrato l’altalena e disporrà una perizia tecnica.