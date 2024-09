Tirano, cade dalla moto: grave una 14 enne

Una ragazza di 14 anni è stata ricoverata in codice rosso ai Civili di Brescia dopo essere caduta dalla moto a Tirano, in provincia di Sondrio. La giovanissima è stata soccorsa prima da un’ambulanza, poi dall’elicottero del 118. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 in via Argine Poschiavino. La ragazza aveva un trauma cranico, uno al volto, a una gamba e un altro trauma a un braccio. La dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.