Arrestato il 17enne che ha sterminato la famiglia

È stato arrestato 17enne reo confesso dell’omicidio dei suoi genitori e del fratellino di 12 anni, feriti a morte con un coltello da cucina sabato sera a Paderno Dugnano (Milano), in casa loro. La misura è scattata al termine di un lungo interrogatorio presso i carabinieri di Paderno Dugnano, alla presenza della procuratrice dei minori Sabrina Di Taranto. Al momento, il triplice delitto non avrebbe un movente chiaro, per il quale forse “bisognerà attendere a lungo per spiegare un gesto così atroce”, come appreso da fonti giudiziarie.

La drammatica dinamica è stato lui stesso a raccontarla: il giovane ha confessato, ritrattando la sua prima versione. Non una parola invece sul movente. “Li ho uccisi io, da solo”, ha ammesso agli inquirenti, sconfessando quanto detto la mattina, prima al 112 e poi ai carabinieri che erano arrivati a casa sua: a entrambi aveva infatti raccontato di aver ucciso il padre dopo aver scoperto che questi aveva a sua volta ammazzato la mamma e il fratellino.