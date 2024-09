Strage in famiglia a Paderno Dugnano

Triplice omicidio nella notte a Paderno Dugnano, nel Milanese. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di una strage in famiglia. L’omicidio è avvenuto intorno all’1 della scorsa notte e il figlio di 17 anni avrebbe spiegato di essersi svegliato nel cuore della notte sentendo le urla della madre e del fratello colpiti a morte dal padre con un’arma da taglio. A questo punto avrebbe reagito uccidendo il padre. La sua versione è però tutta da verificare, anche perché il ragazzo non presenta segni di colluttazione. Al momento nella villetta di via Anzio sono in corso i rilievi della scientifica che cercano riscontri al racconto del minore. I vicini hanno raccontato che si trattava di una famiglia tranquilla e benestante, di grandi lavoratori, e che non hanno sentito alcun rumore nella notte. “Ho ucciso mio papà, venite”: è quanto ha detto al 112 il il 17enne. Il ragazzo ha spiegato di essere entrato in camera del fratello di 12 anni e di aver visto il padre seduto su una sedia con il coltello accanto e i corpi del fratellino nel suo letto e la madre a terra. A quel punto avrebbe preso il coltello e avrebbe pugnalato a morte il padre.