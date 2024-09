La Ferrari di Leclerc vince il GP di Monza

La Ferrari di Charles Leclerc vince il Gp d’Italia sulla pista di Monza, precedendo la McLaren di Oscar Piastri. “Come mi fai sognare, come mi fai sognare…”: e’ l’esultanza di Charles Leclerc, nella team radio subito dopo aver tagliato da primo il traguardo del Gp di Monza, mentre sugli spalti esplode il tifo di migliaia di ferraristi. “E’ fantastico -urla il pilota monegasco in collegamento dalla sua monoposto che gira ancora in pista – Grazie a tutti, all’azienda, al team che ha fatto un lavoro della Madonna per arrivare a questo risultato”. Subito dopo che Leclerc era andato ai box i cancelli sono stati aperti e i tifosi hanno invaso la pista. “Questa è una stagione da infarto, tra alti e bassi. A casa nostra, come nel 2019. Siamo grandissimi. Grandissima strategia. Grazie, grazie, grazie”. E’ il messaggio via radio di Leclerc al team. Poi, rivolgendosi ai tifosi che gli hanno tributato un incredibile boato appena apparso sugli schermi: “Forza Ferrari”.