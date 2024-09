Al Circolo Magnolia la chiusura del tour dei Subsonica

A celebrare l’arrivo di settembre, ecco subito servita in città la migliore delle pillole anti stress da rientro; torna la concert series Cuori Impavidi, co-prodotta da MI AMI e Circolo Magnolia, con un appuntamento storico.

Il 7 settembre i leggendari Subsonica arrivano al Circolo Magnolia a chiudere il clamoroso successo del “SUBSONICA 2024 TOUR” nei palazzetti di questa primavera e la tournée estiva “LA BOLLA TOUR”. Al momento, questo è l’ultimo concerto confermato per il 2024, e visto ciò che band e organizzatori stanno cucinando conviene accaparrarsi un posto. La band torinese è pronta a regalare ai fan un’ultima, indimenticabile performance, mettendo in scena prima con un intero concerto farcito di tutti i brani capolavoro contenuti in dieci dischi – portando con sè come ospiti annunciati Willie Peyote ed Ensi, soci torinesi di lunga data – e poi con una vera e propria festa che si protrarrà nella notte con Samuel, Boosta, Max, Ninja e Vicio – tutta la band al completo – che prenderanno in mano la consolle in un aftershow da lacrime.

Non solo Subsonica in questo “2024 Tour Gran Finale”, ma un vero e proprio piccolo festival: il 7 settembre, prima del dj set della band e dopo il loro concerto, in consolle il seminale dj e producer canadese Tiga, fondatore della Turbo Recordings e forgiatore del sound electro. In line up, ad aprire il live dei Subsonica, la talentuosa cantautrice e produttrice Emma Nolde, e il produttore e multistrumentista valtellinese Faccianuvola. A dimostrare ancora una volta una connessione sempre molto stretta con la contemporaneità.

Cuori Impavidi si chiuderà poi con il terzo e ultimo appuntamento l’11 settembre con Earl Sweatshirt, nome d’arte di Thebe Neruda Kgositsile, rapper, produttore discografico e attivista californiano classe 1994. Componente della Odd Future – collettivo fondato dal rapper Tyler, The Creator – è da molti considerato il vero culto per la sua produzione introspettiva e poetica, del tutto avversa alle dinamiche mainstream. Earl Sweatshirt è diventato un’icona anche per la sua onestà circa la salute mentale. Arriva per la prima volta live in Italia. In apertura l’italo-tedesco Pufuleti.

“Cuori Impavidi”, rassegna curata da MI AMI e Circolo Magnolia, offre una serie di concerti che celebrano la musica e l’estate in un contesto unico e suggestivo. Il verde dell’Idroscalo di Milano, polmone verde della città, sarà nuovamente il palcoscenico perfetto per questa esperienza musicale unica, dove la musica si fonde con la bellezza della natura circostante.

La rassegna era nata nell’estate 2020, annus horribilis del Covid, come risposta seria e misurata alla paura irrazionale che rischiava di distruggere un intero settore, e come chiaro messaggio di speranza circa il futuro. MI AMI – Musica Bella e Baci – è il più importante Festival di Milano. Nato nel 2005, è stato il teatro di una serie di debutti assoluti – Cosmo, Massimo Pericolo, I Cani e Liberato fra gli altri – ed è da sempre il firestarter della stagione estiva degli eventi musicali. Raccoglie ogni anno una comunità di migliaia di appassionati. Ospita circa 100 artiste e artisti su tre giorni. L’ultima edizione, la diciottesima, si è aperta con i CCCP – Fedeli alla linea e chiusa con il concerto della band francese Phoenix.

MAGNOLIA ESTATE prende vita nell’area verde di 20.000 mq dell’Idroscalo. La venue è dotata di tre palchi, un main stage in linea con i grandi festival europei, un second stage dalla capienza più ridotta e un park stage dedicato ai djset. Non manca un punto ristoro incentrato sulle nuove tendenze di street food che si aggiunge alla pizzeria, all’hamburgeria e ad una zona chill con sdraio. Per tutta la stagione estiva non sarà necessaria la tessera Arci, tutti i giorni dalle 19.00 sarà possibile cenare e inoltre, grazie alla collaborazione con CAP – Consorzio Acque Pubbliche, sarà distribuita gratuitamente presso tutti i punti bar l’acqua, depurata, sia naturale che frizzante. All’interno del Magnolia ci sarà una casetta dell’acqua dove chiunque potrà riempire i propri bicchieri a volontà.