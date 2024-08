Tu Te Vas è il terzo singolo del nuovo e atteso album di Manu Chao

“Tu Te Vas” è una ballata delicata e sensibile su due anime che scelgono di separarsi. Fedele allo stile di Manu Chao, il dolore e la lotta dell’esistenza sono messi in musica. In collaborazione con Laeti, la rapper nota per la serie “Validé”, la canzone riflette su un amore passato per affrontare meglio il futuro, senza amarezza. Cantata sia in francese che in spagnolo, “Tu Te Vas” risuona con chiunque abbia affrontato il dolore di una rottura. Questa canzone universale trascende i confini, vagando nel profondo delle emozioni, e, nonostante la frase ricorrente e definitiva “j’reviendrai jamais” (non tornerò mai), non esclude alcun futuro. Ciò che rimane sono i fantasmi, i baci condivisi e le foto di qualcuno che è stato amato (e forse è ancora amato), tutti elementi che, una volta che il dolore svanisce, porteranno sorrisi, i sorrisi di coloro che hanno amato liberamente e ne sono grati. È un messaggio di speranza, un rifiuto di offuscare ciò che è stato forte, sincero e intenso.

È anche una canzone che Laeti poteva scrivere solo con Manu Chao. L’amore non può essere cantato con mano pesante e Manu Chao ha sempre saputo esprimere le emozioni con un vero senso di semplicità e una sana arte del contrasto (“Me Gustas Tu”, “Je ne t’aime plus”), senza mai cadere nell’indecenza e magnificando le emozioni umane: “Penso che sia necessario tornare alle cose semplici. La complessità ha portato il mondo al punto in cui siamo oggi. Anche se penso che per arrivare alle cose semplici, bisogna prima passare attraverso la complessità… Comunque, ciò che mi rende felice è costruire progetti semplici e scrivere canzoni semplici”.

Il mosaico di 13 nuove canzoni che compongono l’imminente album di Manu Chao “Viva Tu”, ispirato ai suoi viaggi e alla vita quotidiana delle persone, affronterà lo stato attuale del mondo, sia in termini reali che virtuali, in spagnolo, francese, portoghese e inglese. Ci saranno inoltre collaborazioni di rilievo, come quella con la leggendaria Willie Nelson in “Heaven’s Bad Day” e con la cantante francese Laeti in “Tu Te Vas”.

Viva Tu è un opera d’arte multilingue e unificante, l’album fonde diversi generi in una vibrante collezione di cartoline colorate e commoventi che mettono l’essere umano al centro di tutto. Dall’uscita di “La Radiolina” nel 2007, Manu ha continuato a condividere generosamente la sua musica. Oltre a offrire brani gratuiti sul suo sito web e sessioni acustiche sul suo canale YouTube, Manu ha collaborato a progetti con amici come Bomba Estéreo, Rumbakana, Charlart58, Carlangas, Dani Lança, Calypso Rose e molti altri, e ha partecipato a cause sociali come Playing For Change e The Dharavi Dream Project.