Tenta la fuga in scooter, 25enne arrestato per spaccio

La Polizia ha arrestato un cittadino albanese di 25 anni con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato dagli agenti, mercoledì sera in via Mercato alla guida di uno scooter e successivamente è stato visto dirigersi in via Arco dove ad attenderlo c’era un’altra persona con la quale doveva effettuare uno scambio di droga. Accortosi degli agenti ha però tentato la fuga. Fermato in via Formentini è stato trovato in possesso di 75 euro e di un cellulare con il quale lo spacciatore aveva concordato l’incontro in via Arco per la cessione di droga; inoltre gli agenti hanno recuperato una bustina contenente 4gr di cocaina, suddivisa in 10 dosi, gettata via dal 25enne durante la fuga.