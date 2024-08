Alla Darsena la festa dei ferraristi per Leclerc

Migliaia di tifosi e appassionati di Formula 1, oltre a tanti curiosi, si sono ritrovati ieri alla Darsena di Milano per dare il benvenuto a Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha fatto un arrivo da divo a bordo di uno splendido motoscafo Riva. Migliaia di persone che si sono ritrovate intorno al Villaggio Peroni – Ferrari per assistere allo spettacolo dell’arrivo del campione in un gioco di raggi laser e fuochi d’artificio. Il villaggio resterà aperto fino a dopodomani per chi vuole assaporare le atmosfere create dalla Rossa, anche distanti dall’autodromo monzese. Il villaggio accoglierà anche altri ospiti a sorpresa. In mostra poi la showcar monoposto Ferrari e un simulatore di guida per provare le emozioni della corsa.