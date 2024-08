Rifiuti pericolosi sequestrati in terreni di aziende e onlus in Brianza

Oltre 3 mila tonnellate di rifiuti illeciti sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nei terreni di una Onlus e di due imprese edili, nei comuni di Triuggio e Varedo (Monza). Si tratta di rifiuti speciali, pericolosi e non, tra cui materiale ferroso da demolizioni industriali, apparecchiature elettriche, batterie, veicoli agricoli, centinaia di pneumatici, lana di vetro e lana di roccia, scoperti grazie ad una operazione delle fiamme gialle del comando provinciale di Monza, grazie anche alla mappatura realizzata dalla Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese. Quattro le persone denunciate per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui uno anche accusato di abuso edilizio e paesaggistico in relazione ad una delle aree individuate e ricompresa nel Parco Valle del Lambro, formalmente gestori dei 6.850 mq della onlus e altri 6.000 mq delle due società edili. Nelle aree sono stati anche trovati resti di roghi, appiccati presumibilmente con l’intento di eliminare parte dei rifiuti. Sono in corso gli accertamenti per la messa in sicurezza dei siti e alla verifica di una eventuale contaminazione ambientale.