Milano, 66enne arrestato perché si masturbava al parco

Un uomo di 66 anni, cittadino tunisino, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico dopo essere stato trovato a masturbarsi nel parco Ramelli di via Bronzino. Il 66enne è stato sorpreso, poco prima dalle 19, da una coppia di genitori di un piccolo che era a giocare lì nell’area verde. I due hanno notato l’uomo seduto su una panchina con un cellulare in mano, evidentemente impegnato in atti di autoerotismo nonostante nel parco ci fossero una cinquantina di persone, tra piccoli e adulti. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto, hanno fermato l’uomo. Dai controlli sembra che non avesse mai avuto guai con la giustizia in Italia, fino ad oggi.