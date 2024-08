Handpan & Global Music Festival festeggia la sua ottava edizione

A cavallo tra fine agosto e gli inizi di settembre l’handpan global music festival sarà il fulcro di arte, musica, workshop, conferenze, concerti, esibizioni. Una due giorni dove la musica e tutte le sue sfaccettature saranno i protagonisti. Quest’anno la cornice del festival sarà il Parco La Pedrera, a Soncino (CR). Novità di questa edizione sarà la possibilità di campeggiare direttamente all’interno del parco. L’ingresso è ad offerta libera e per i vari workshop è necessario prenotarsi scrivendo a handpanglobalmusicfestival@gmail.com

Di seguito alcuni workshop ed eventi dal programma del festival, il programma completo a questo link dell’evento.

PROGRAMMA SABATO 31 AGOSTO

WORKSHOP

Bagno di Gong ORE 10/12/14/16/18

A cura di Denis Guerini nasce musicalmente batterista e suona principalmente in formazioni jazz e musica sperimentale.Nel 2020 incontra il magico mondo del Gong e delle frequenze armoniche in una session delle “Gongsoul”.

Yoga & Aromaterapia ORE 10,45/11,20

A cura Claudia Guerrini insegnate e studente di yoga vinyasa (yoga dinamico), si tratta di portarvi a fluire con il respiro e i movimenti del corpo.

Tamburi del Sud ORE 13/14

A cura di Simone guida

Costruttore di strumenti ancestrali per il mondo olistico e per i musicisti , nonché appassionato di ritmi e musiche dal mondo, per anni ha suonato l’organetto nel trio Arkenciel. Inizia a costruire tamburi di guarigione in seguito ad un sogno.

Taiko tamburi Giapponesi ORE 16/17,30

A cura di TOMOEDAIKO Dal “grounding Mantra” al Matzuri, il ritmo della festa, al maestoso e coinvolgente Miyake… un viaggio nelle sonorità giapponesi.

TAIKO in giapponese significa “tamburo” ma è anche utilizzato per definire la stessa arte e disciplina delle percussioni giapponesi.

CONCERTO SERALE

YING & HANG Handpan ,voce & basso

PANDORA BOX Percussioni & Pianoforte

IVAN JUDAS Handpan Solo

TAIKO TAMBURI GIAPPONESI

ECSTATIC HANDPAN DANCE

PROGRAMMA DOMENICA 1 SETTEMBRE

WORKSHOP

Canto armonico ORE 10/12

A cura di Filippo Baldwin

Pilates ORE 11,30/12,30/ 15.00/16,00

A cura di Elisa Dana

Tamburo Sciamanico ORE 11/12

A Cura di Simone Guida

Didjeridoo Intermedio ORE 13/15

A cura di MABA

Nel primo workshop insegnerà la tecnica del soffio continuo.

Nel secondo workshop illustrerà come padroneggiare il fiato

Meditazione il Cosmo

ORE 14/15,30 17/18,30

A cura di Elisa Tagliati, docente e artista, si occupa di Didattica dell’Interiorità e di Arte Maieutica coniugando la meditazione alle pratiche artistico/espressive al servizio della conoscenza di se stessi e degli altri.