F1: da Regione e Comune un gioiello per chi fa la pole a Monza

Un gioiello per la pole position del Gran premio di Formula 1 di Monza, ideato da due imprenditori del territorio, voluto da Regione Lombardia e dal Comune brianzolo. L’ “Anello della Regina” è un omaggio alle gesta della città che unisce il ricordo della regina Teodolinda, la Corona ferrea, uno degli emblemi di Monza, e la creatività artigianale della Brianza. Il gioiello sarà al pilota che sabato 31 agosto avrà conquistato la pole position dopo le prove ufficiali. “Quest’anno, per la prima volta, Regione Lombardia e il Comune di Monza – ha sottolineato il governatore lombardo Attilio Fontana – assegneranno un riconoscimento, al pilota che otterrà la pole position dopo le prove ufficiali. Un manufatto di pregio realizzato dal maestro orafo Guido Guzzi che rappresenta anche il ‘saper fare’ lombardo e l’abilità manuale dei nostri artigiani“. Realizzato in oro giallo, con inserti che ricordano il mondo dei motori con la bandiera a scacchi e il tricolore italiano, il gioiello è composto da una sequenza di diamanti, rubini e pietre tsavorite. L’anello richiama nella forma le sei piastre che compongono la Corona ferrea e, al suo interno, si trova anche la riproduzione del chiodo del diadema reale che la leggenda vuole utilizzato per la crocifissione di Gesù. Dopo la consegna al vincitore della pole position, un orafo si occuperà di adattare il gioiello all’esatta misura del dito del campione