OASIS: dopo 16 anni dalla separazione, la reunion live con i primi concerti

Oggi, martedì 27 agosto 2024, è il giorno in cui gli OASIS mettono fine ad anni di speculazioni con l’annuncio dell’attesissima serie di concerti nel Regno Unito e in Irlanda, che costituirà la tappa nazionale del loro tour mondiale OASIS LIVE 25!

I fratelli Gallagher hanno riscosso successo con i loro progetti individuali dalla separazione della band nel 2009, con 10 album alla #1 delle classifiche britanniche e innumerevoli esibizioni come headliner a festival e in stadi e arene. Non c’è stato un momento rivelatore che ha portato alla reunion; tuttavia, il tempismo potrebbe avere un’influenza inconscia: giovedì 29 agosto ricorre il 30° anniversario dall’uscita del loro album di debutto, mentre l’anno prossimo sarà il 30° anniversario del secondo album, “(What’s The Story) Morning Glory?”.

Gli Oasis hanno commentato:

“The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised.”

Questi i prossimi appuntamenti nel Regno Unito e in Irlanda:

LUGLIO 2025

4 – Cardiff, Principality Stadium

5 – Cardiff, Principality Stadium

11 – Manchester, Heaton Park

12 – Manchester, Heaton Park

19 – Manchester, Heaton Park

20 – Manchester, Heaton Park

25 – Londra, Wembley Stadium

26 – Londra, Wembley Stadium

AGOSTO 2025

2 – Londra, Wembley Stadium

3 – Londra, Wembley Stadium

8 – Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 – Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 – Dublino, Croke Park

17 – Dublino, Croke Park

Sono già in programma per il prossimo anno nuove date dell’OASIS LIVE ’25 al di fuori dell’Europa.

Venerdì 30 agosto, inoltre, esce la Deluxe 30th Anniversary Edition dell’album di debutto “DEFINITELY MAYBE”. La nuova riedizione contiene brani registrati e poi scartati dalla sessione di registrazione ai Monnow Valley Studios, insieme agli outtake dalla versione definitiva dell’album registrati ai Sawmills Studios in Cornovaglia.

Archiviate fino ad oggi e recentemente mixate da Noel Gallagher, le registrazioni effettuate presso lo studio Monnow Valley e gli outtake dalla versione definitiva dell’album registrati ai Sawmills Studios (tra cui l’epica “Columbia (Sawmills Outtake)”, pubblicata di recente) fanno chiarezza sul processo che ha portato alla realizzazione di “Definitely Maybe”. Rivisitando l’archivio a 30 anni di distanza, questi brani raccontano la storia della difficile creazione di uno degli album più importanti di tutti i tempi, dimostrando anche l’incredibile fiducia in loro stessi che ha caratterizzato i primi anni di carriera degli Oasis.

Le edizioni deluxe per il 30° anniversario di “Definitely Maybe” La raccolta contiene anche una nuova cover originale realizzato dall’art designer Brian Cannon per Microdot e dal fotografo Michael Spencer Jones, oltre a nuove note di copertina del boss della Creation Records Alan McGee e del giornalista Hamish MacBain. L’album include anche una versione demo inedita di “Sad Song”. Originariamente pubblicata come bonus track sull’LP, questa è una versione alternativa con la voce di Liam Gallagher.

“Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)” sarà disponibile nei formati Deluxe 4LP e Deluxe 2CD in edizione limitata, oltre ai vinili colorati esclusivi “Up In The Sky” in edizione limitata 2LP colore marmo blu e bianco ispirato al testo “Learning to fly” e “Digsy’s Dinner” in edizione limitata 2LP colore marmo rosa e bianco ispirato al testo “Strawberries and cream”. Tutti i formati includono la versione rimasterizzata dell’album di 10 anni fa.

Pubblicato nell’agosto del 1994, “Definitely Maybe” ha conquistato la prima posizione della classifica ufficiale degli album del Regno Unito ed è diventato l’album di debutto più velocemente venduto di tutti i tempi. Definendo sonoramente l’atteggiamento di un’epoca, divenne la colonna sonora dell’imminente cambiamento culturale e politico della Gran Bretagna a metà degli anni Novanta. A 30 anni di distanza, “Definitely Maybe” rimane un classico senza precedenti, che include i singoli “Supersonic, Shakermaker” e “Live Forever” e “Cigarettes & Alcohol”, oltre a brani come “Rock ‘n’ Roll Star” e “Slide Away”, diventati inni mondiali. Amato da tantissimi fan e fonte di ispirazione per innumerevoli band, l’album è più che mai attuale e continua a trovare nuovi devoti nelle nuove generazioni, con gli Oasis che sono una delle band britanniche di rock’n’roll più universalmente amate e influenti.

Questa la tracklist di “Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)”:

Volume 1

Rock ‘n’ Roll Star (Remastered) Shakermaker (Remastered)0 Live Forever (Remastered) Up In The Sky (Remastered) Columbia (Remastered) Supersonic (Remastered) Bring It On Down (Remastered) Cigarettes & Alcohol (Remastered) Digsy’s Dinner (Remastered) Slide Away (Remastered) Married With Children (Remastered)

Volume 2

Rock ‘n’ Roll Star (Monnow Valley Version) Shakermaker (Monnow Valley Version) Live Forever (Monnow Valley Version) Up In The Sky (Monnow Valley Version) Columbia (Monnow Valley Version) Bring It On Down (Monnow Valley Version) Cigarettes & Alcohol (Monnow Valley Version) Digsy’s Dinner (Monnow Valley Version) Rock ‘n’ Roll Star (Sawmills Outtake) Up In The Sky (Sawmills Outtake) Columbia (Sawmills Outtake) Bring It On Down (Sawmills Outtake) Cigarettes & Alcohol (Sawmills Outtake) Digsy’s Dinner (Sawmills Outtake) Slide Away (Sawmills Outtake) Sad Song (Mauldeth Road West Demo, Nov’ 92)

La leggenda degli Oasis si è solo amplificata in loro assenza. I classici che Liam e Noel hanno eseguito nei loro concerti da solisti hanno alimentato una domanda straordinaria da parte del pubblico per il ritorno tanto atteso della band, mentre il film “Knebworth 1996” ha dato un assaggio delle loro esibizioni live elettrizzanti a una nuova generazione. Continuano a essere un fenomeno anche nell’era dello streaming, con 21 milioni e mezzo di ascoltatori mensili solo su Spotify e un totale di 12 miliardi di stream fino a oggi.

Formatisi a Manchester, la band è rapidamente diventata uno dei fenomeni culturali più grandi dell’epoca, con “Definitely Maybe” che è diventato l’album di debutto venduto più velocemente nella storia britannica – e ha raggiunto 17 dischi di platino con oltre 5 milioni di copie vendute solo nel Regno Unito. Tutti e sette i loro album in studio hanno raggiunto il primo posto in classifica, così come la compilation del 2010 “Time Flies…”. Il loro repertorio include otto singoli al numero 1, da “Some Might Say” a “The Importance of Being Idle”, e altri quindici brani tra i primi dieci in classifica.

Il loro enorme seguito si è tradotto in spettacolari performance live, tra cui i famosi concerti davanti a 125.000 persone ciascuno a Knebworth. Altri momenti iconici includono due esibizioni da headliner a Glastonbury nel 1995 e nel 2004, grandi concerti nella loro città natale allo stadio Maine Road del Manchester City e una serie di spettacoli al Wembley Stadium documentati nell’album live “Familiar To Millions”.

Tra i riconoscimenti ricevuti, ci sono sei BRIT Awards, tra cui l’Outstanding Contribution to British Music, due Ivor Novello e diciassette NME Awards.