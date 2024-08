Fuoriuscita di ammoniaca in un’azienda farmaceutica a Paullo, 11 operai intossicati

Incidente nella notte in un’azienda farmaceutica di Paullo, nel Milanese, la Cambrex. Poco dopo la mezzanotte e mezza, per cause ancora in corso di accertamento, nello stabilimento si è verificata una fuoriuscita di ammoniaca diluita al 30%. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco, i carabinieri di San Donato Milanese e gli equipaggi di due ambulanze e un’auto medica del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure a 11 operai – tutti uomini tra i 22 e i 57 anni – che lamentavano alcuni sintomi da intossicazione. Per uno di loro, un 27enne cittadino romeno, è stato necessario il trasporto in ospedale: l’operaio è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso fortunatamente in condizioni non gravi.