Ancora grave il ciclista travolto a Milano, si cerca il pirata

Proseguono le indagini della polizia locale per rintracciare il pirata della strada che domenica mattina intorno alle 4 ha investito un ragazzo in bicicletta in piazza Abbiategrasso a Milano, senza fermarsi a prestare soccorso. Il giovane, che non aveva con sé alcun documento e non è stato ancora identificato, era finito in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata. Il suv a noleggio, trovato abbandonato ieri a poca distanza dal punto esatto in cui il ciclista è stato travolto, presenta tracce compatibili con un investimento e gli investigatori ipotizzano possa trattarsi proprio di quello guidato dal pirata. Secondo una prima ricostruzione, infatti, il conducente potrebbe aver lasciato lì la macchina dopo lo schianto ed essere fuggito a bordo di un’altra, forse guidata da un conoscente, che procedeva sulla stessa strada. Proprio il percorso imboccato per allontanarsi è in queste ore al vaglio dei ‘ghisa’, che proseguono anche con l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Alcuni cittadini, inoltre, si sarebbero fatti avanti per fornire indicazioni utili alle indagini.