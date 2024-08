Abitazioni in area demaniale e costiera, sequestri nel napoletano

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri di Mondragone e la Guardia Costiera Ufficio Maritt1imo di Pozzuoli (NA), hanno notificato un decreto di sequestro preventivo emesso dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, di 43 manufatti edificati in località Bagnara di Castelvolturno. Il provvedimento è scaturito a seguito degli accertamenti eseguiti dai militari che, attraverso approfondite verifiche e riscontri documentali, hanno consentito di verificare, sebbene nella fase delle indagini preliminari, che tutte le unità abitative oggetto di sequestro, realizzate a partire dal 1980, erano state edificate in area demaniale e costiera soggetta a vincolo, occupando abusivamente il suolo del Comune di Castel Volturno.Sette di queste unità abitative, in un’area della citata località Bagnara, erano nella disponibilità di persone indiziate di far parte del sodalizio camorristico denominato “clan Belforte di Marcianise” ovvero da soggetti ad essi legati da rapporti di parentela/affinità. Anche con riguardo a tali soggetti, è stata disposta la liberazione degli immobili occupati.

