Mantova Summer Festival riparte e si sposta a Palazzo Te

Il MANTOVA SUMMER FESTIVAL, l’appuntamento estivo con la grande musica e gli spettacoli dal vivo organizzato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova e il contributo di Regione Lombardia, si è affermato negli anni come uno dei fiori all’occhiello tra i festival italiani e anche per questa estate ha presentato una programmazione di eccellenze, con i live di grandi artisti internazionali (vedi alla voce Simple Minds, Greta Van Fleet, Diana Krall, Massive Attack e Patti Smith) oltre ai nomi più noti e attesi del panorama italiano (come Umberto Tozzi, Mahmood, Giorgio Panariello, Marco Masini, i CCCP, Roberto Vecchioni, Loredana Bertè, Antonello Venditti) ed eventi unici come l’incontro con Paolo Crepet. Come da tradizione la città di Mantova accoglie ogni anno, tra luglio e settembre, pubblico in arrivo da tutta Italia e anche dall’estero ospitandoli in due location che è impossibile non definire eccezionali e che aggiungono fascino alle esibizioni: Piazza Sordello nel cuore della città e l’Esedra di Palazzo Te, nell’incanto del giardino di uno dei Palazzi più affascinanti e ricchi di storia del nostro patrimonio. È proprio Piazza Sordello, il salotto della città dei Gonzaga, ad aver ospitato il concerto Sold out dei Simple Minds, la band capitanata da Jim Kerr che da oltre 40 anni porta in giro per il mondo la grande musica rock, l’appuntamento con il tour di addio di Umberto Tozzi, l’unica data italiana dei Greta Van Fleet (anticipati dai The Amazons, il gruppo rock britannico di Reading), il Summer Tour di Mahmood ed ancora lo show di una delle più brave artiste internazionali del mondo jazz in circolazione, Diana Krall, e il concerto sold out dei Massive Attack.

Il MANTOVA SUMMER FESTIVAL ripartirà mercoledì 28 agosto con GIORGIO PANARIELLO E MARCO MASINI, pronti a tornare insieme sul palco con Panariello VS Masini – Il Ritorno, lo strano incontro fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Il 29 agosto sarà la volta dei CCCP – FEDELI ALLA LINEA con la tappa del loro tour “In FEDELTÀ la LINEA c’è”, tra gli eventi più attesi dell’estate italiana. Il tour arriva dopo essersi ritrovati, aver allestito la mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla Linea 1984-2024” presso i Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, aver portato in scena il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini” al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, aver registrato tre sold out all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “CCCP in DDDR” e aver pubblicato l’album live inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”. A 40 anni dal primo EP, “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur sono ben lontani da un’operazione nostalgica e tornano a grande richiesta per parlare al mondo di oggi sempre liberi da etichette e confini in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai. Un successo, il loro, plasmato dalla capacità di rendere iconica ogni azione, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni. Il 30 agosto un altro prestigioso ospite arriverà a Mantova ed è ROBERTO VECCHIONI, una vera eccellenza del panorama musicale italiano che porterà in città il suo “Tra il Silenzio e il Tuono Tour”, che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana. Lo spettacolo è dedicato nella prima parte ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. Roberto Vecchioni sarà accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Il 31 agosto sarà LOREDANA BERTÈ a salire sul palco dell’Esedra di Palazzo Te. Il 2024 è un anno importante nella carriera di Loredana Bertè: sono cinque decenni che l’artista naviga tra le onde e i venti della scena artistica e li festeggia con “RIBELLE – SUMMER TOUR 2024”, un inno alla libertà, uno show completo che porta in scena – una hit dopo l’altra spaziando dal pop al rock, blues e reggae – tutta l’energia di una carriera inimitabile. Il MANTOVA SUMMER FESTIVAL non è solo musica e intrattenimento il 2 settembre, infatti, arriverà PAOLO CREPET. Lo psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano sarà protagonista sul palco con la sua nuova conferenza spettacolo ‘Mordere il Cielo’. Dopo il successo di ‘Prendetevi la luna’ che ha registrato nella passata stagione teatrale invernale sold out in tutte le tappe, Paolo Crepet torna in scena con la conferenza spettacolo dedicata al suo ultimo libro.

Il 3 settembre si torna alla musica con l’attesissimo concerto di ANTONELLO VENDITTI, tappa del tour “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”. Venditti e la sua superband porteranno sul palco i brani dell’album “Cuore” insieme a molti altri grandi successi della sua lunga straordinaria storia musicale. A 40 anni dall’uscita del disco “Cuore”, Venditti dà vita ad un progetto straordinario, live e discografico, per celebrare l’album che raccoglie brani diventati ormai parte della storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. “Cuore” è un album denso che offre nelle sue 8 tracce una panoramica delle sfaccettature della vita umana, dalle relazioni personali agli eventi storico-sociali. Il 5 settembre, a chiudere questa edizione del MANTOVA SUMMER FESTIVAL, un artista speciale per una notte speciale: PATTI SMITH. La cantautrice, poetessa, scrittrice, fotografa e pittrice sarà protagonista di un concerto che prende il nome di Picasso and the Sea. PATTI SMITH è un’artista che ha raccontato il mondo attraverso canzoni, fotografie, poesie, romanzi, pittura. Un’icona moderna il cui segno distintivo inflessibilmente coerente è diventato il tratto indelebile della sua espressione artistica e che l’ha resa tra gli artisti più influenti di tutti i tempi.