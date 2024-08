Dellabianca (CDO) “Forte legame tra mondo formativo e lavorativo”

RIMINI (ITALPRESS) – “La persona al centro per noi è un fattore fondamentale e questo si traduce in un forte legame tra il mondo formativo e quello lavorativo. La relazione tra i due mondi fornisce una ricchezza a entrambi, ovvero l’impresa sottolinea gli aspetti che oggi servono come contenuti e professionalità e il mondo formativo è in grado di prendere i ragazzi più giovani e dargli uno sviluppo e una visione di bellezza che è utile anche ad apprendere”. Lo ha detto alla Italpress il presidente della Compagnia delle Opere, Andrea Dellabianca, in occasione del Meeting di Rimini.

