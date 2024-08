Perseguitava l’ex sul posto di lavoro a Milano, arrestata

Per due volte in pochi giorni si è presentata davanti al ristorante in cui lavora l’ex fidanzato in corso Como a Milano per chiedergli di restituirle i regali fatti durante la loro relazione e dando in escandescenze. Una 37enne originaria dello Sri Lanka è stata arrestata ieri pomeriggio dalla polizia per stalking, dopo che da tempo perseguitava l’ex, un connazionale 33enne, con il quale aveva avuto una relazione a distanza durata alcuni anni e finita lo scorso marzo. Il primo intervento da parte delle forze dell’ordine, al quale peraltro ha assistito anche Fabrizio Corona immortalato in un video diffuso sui social, risale a lunedì scorso, quando i carabinieri sono intervenuti sempre davanti al locale. Quel giorno stesso l’uomo ha deciso di sporgere denuncia contro la donna per atti persecutori e si è attivata la procedura del codice rosso. Quando lei si è ripresentata ieri pomeriggio poco dopo le 18, è quindi scattato l’arresto e la 37enne è finita al San Vittore in attesa di convalida del gip. Mentre veniva portata via, avrebbe detto all’ex fidanzato “tornerò anche domani”. Il pm di turno di Milano Milda Milli ha chiesto che rimanga in carcere.