In caserma a Bergamo sentiti anche i colleghi di Sharon Verzeni

Proseguono al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo gli interrogatori nell’indagine per l’omicidio di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi a Terno d’Isola. Oggi pomeriggio i carabinieri hanno convocato in caserma anche alcuni colleghi di lavoro di Sharon, che da un anno faceva la barista in un locale di Brembate, il ‘Vanilla Food’. Vengono sentiti come persone informate sui fatti, proprio com’è accaduto anche per i genitori di Sharon, lo stesso compagno Sergio Ruocco per due volte, i genitori di quest’ultimo e altri familiari della donna uccisa. L’obiettivo è di verificare ogni aspetto della vita di Sharon e accertare qualche possibile ombra, finora pare non emersa. Nei prossimi giorni potrebbero essere sentiti anche alcuni membri di Scientology, il gruppo cui la donna si era di recente avvicinata.