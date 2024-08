Carabinieri in casa di Sharon, sopralluogo con il compagno

Sopralluogo dei carabinieri del comando provinciale di Bergamo in casa di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa la notte tra il 29 e il 30 luglio, insieme al compagno Sergio Ruocco. Si tratta della terza convocazione dell’uomo, anche questa volta senza avvocato, e dunque verrà sentito ancora come persona informata sui fatti. Nell”abitazione della coppia, a Terno d’Isola, verranno probabilmente effettuati degli accertamenti: la casa è sotto sequestro dalla notte del delitto. Proseguono dunque gli interrogatori degli inquirenti nell’ambito della famiglia della vittima alla ricerca di eventuali ombre sulle quali fare chiarezza in attesa dei risultati delle analisi della scientifica su eventuali tracce genetiche.