Valtellina, 24enne cade da parete rocciosa

Un 24enne di Lecco è precipitato per diversi metri da una parete rocciosa mentre con la sua compagna si avvicinava a Punta San Matteo, a circa 3000 metri di quota, in territorio comunale di Valfurva, in Alta Valtellina. Nella caduta ha riportato diversi traumi alla schiena e alle vertebre. La ragazza, illesa, ha dato l’allarme, poco dopo le 6, e si sono messe in azione le squadre del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio e i volontari del Cnsas stazione di Valfurva, oltre all’elicottero di Areu decollato dalla base aerea di Caiolo. Il velivolo è stato ostacolato da avverse condizioni meteo e l’intervento, a causa della scarsa visibilità per la nebbia fitta, ha concluso le operazioni di salvataggio soltanto dopo le 8.30. Il 24enne è stato trasportato all’ospedale Morelli di Sondalo. Le condizioni sono gravi, ma l’alpinista lecchese non dovrebbe essere in pericolo di vita.