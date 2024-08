Lecco, urtato da auto pirata è grave, la moglie: “cerchiamo testimoni”

E’ in prognosi riservata Marco Locatelli, cicloturista lecchese di 63 anni, che domenica scorsa è caduto in bici nella gallerie Betulle sulla provinciale tra Lecco e Abbadia Lariana, caduta che, secondo a una testimonianza, sarebbe dovuta a una macchina che lo ha urtato e poi non si è fermata. Per questo la moglie, Giuliana Arrigoni, ha lanciato un appello: “chiunque abbia visto qualcosa, contatti la Polizia stradale”- Locatelli stava pedalando in direzione nord, quando è rovinato a terra nella galleria, urtato – stando a una testimonianza – da un’auto, forse una Punto grigia, che a seguito dell’impatto avrebbe anche perso uno specchietto laterale. Soccorso e ricoverato con otto costole rotte, si è poi aggravato all’ospedale di Lecco, dove è stato operato per la perforazione di un polmone, e rimane sotto stretta osservazione clinica in prognosi riservata in Rianimazione. “Chiunque abbia visto qualcosa, contatti la Polizia stradale”, chiede ora la moglie che il giorno dell’incidente procedeva attardata rispetto il marito, anche lei in sella a una bicicletta, arrivando poi nel punto dell’incidente quando il marito stava per essere soccorso.