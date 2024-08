Pirata della strada investe due persone a Pioltello, grave un 27 enne

Un uomo di 27 anni peruviano è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato investito da un’auto pirata in via Cilea a Pioltello, nel Milanese. È accaduto la notte scorsa in una via periferica del paese. Le sue condizioni sono critiche. Per identificare il pirata della strada sono al lavoro i Carabinieri di Pioltello, che stanno analizzando anche i video delle telecamere della zona. Con il 27 enne c’era anche una donna di 34 anni, rimasta ferita ma in modo più lieve. E’ stata lei a chiamare i soccorsi e a fornire le prime indicazioni ai Carabinieri. Entrambi sono stati portati a Niguarda. L’uomo sarebbe in pericolo di vita.