Naufragio nel palermitano, superstite trasferita in ospedale

SANTA FLAVIA (PALERMO) (ITALPRESS) – Una delle superstiti del naufragio avvenuto all’alba a lago di Porticello, nel Palermitano, ha lasciato a bordo di un’ambulanza la Guardia costiera locale dove è stata sentita dal comandante dei carabinieri di Bagheria e dal vicario del Prefetto di Palermo, per cercare di fare luce sull’accaduto. La donna, in stato di choc, è stata trasferita in ospedale, senza rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti davanti ai cancelli dalla Guardia costiera.

