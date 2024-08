Aggredito e rapinato in metro a Milano, due arresti

Your browser does not support the video tag.

E’ stato aggredito nei pressi della stazione della metropolitana di piazza Duomo a Milano da tre giovani che sono stai arrestati dalla Polizia per rapina aggravata e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla loro identità. E’ accaduto il 16 agosto, verso le 23, quando gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di un servizio per il contrasto dei reati predatori in zona Centro, hanno ricevuto la segnalazione di una rapina ai danni di un uomo di 21 anni che, mentre era con un’amica, era stato aggredito e derubato della collana in oro da tre uomini scappati in direzione via San Raffaele. Raggiunto il 21enne, che nel frattempo stava inseguendo a distanza i tre, i poliziotti hanno bloccato due dei giovani, marocchini. Si sono dichiarati minorenni ma sono risultati poi essere maggiorenni e sono stati arrestati. Uno dei è stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino che nascondeva in una tasca dei pantaloni.