Dagli scavi di una palestra in Valtellina spunta una tomba di 4.000 anni fa

Una scoperta straordinaria in Valtellina: a Berbenno, nei pressi di Sondrio, durante i lavori di scavo per la costruzione di una nuova palestra, è venuto alla luce un sepolcro che si presume risalire a 4.000 anni fa in un punto dove esisteva un santuario preistorico. Lo riporta la stampa locale. “Una scoperta eccezionale” dicono dalla Soprintendenza. Gli operai, mentre erano impegnati negli scavi delle fondamenta, hanno trovato gli scheletri di due individui, con il capo adagiato su un cuscino di sasso. Una scoperta che sposta di dieci secoli indietro la frequentazione dell’area. I resti verranno trasportati e riallestiti altrove. Giovedì 22 agosto il sito sarà visitabile alla presenza degli archeologi ma i posti a disposizione sono già esauriti e il Comune pensa di organizzare un’altra visita a breve.