Vagava sulla provinciale, cagnolina salvata dai Carabinieri

Vagava sulla provinciale disorientata e visibilmente provata dal caldo, rischiando di essere investita da auto e camion, la cagnolina che è stata salvata dai Carabinieri della Stazione di Capriate San Gervasio. Subito dopo averla notata, hanno bloccato la circolazione per metterla in salvo. La cagnolina, un meticcio di piccola taglia è stata portata in caserma, dove è stata nutrita e dissetata e poi affidata al personale dell’ATS di Bergamo. Sono in corso gli accertamenti per identificare l’eventuale proprietario. Nel frattempo, chi dovesse riconoscere il cane è invitato a contattare la Stazione Carabinieri di Capriate San Gervasio.