Diritto in curva, motociclista precipita dalla strada del Passo San Marco

È uscito di strada con la sua moto a tre chilometri dal Passo San Marco, a quota 1.750 metri, ed è precipitato di sotto. Vittima un brianzolo di 48 anni, Fausto Cazzaniga, di Barzanò (Lecco). È successo venerdì nel tardo pomeriggio. Quando sono arrivati i soccorsi non c’era più nulla da fare. Secondo i Carabinieri di Morbegno, l’uomo, che procedeva in salita e da solo, molto probabilmente ha preso male la curva a velocità elevata ed è andato dritto uscendo di strada. In quel tratto in quota non c’è il guard rail. Ad accorgersi dell’incidente e a dare l’allarme sono stati alcuni alpeggiatori che si sono accorti che non funzionava una recinzione elettrica per il bestiame, divelta dalla moto uscendo di strada.