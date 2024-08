Stop al grande caldo nel fine settimana

Per il grande caldo ancora qualche giorno di pazienza. “ Fino a sabato caldo intenso e afa talora elevata interesseranno ancora gran parte d’Italia con picchi over 36-38°C, specie al Centrosud” – spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com – “Attenzione tuttavia ai temporali di calore, localizzati ma talora violenti, che potranno riaffacciarsi in particolare al Nord. “Da domenica e con molta probabilità fino alla prima parte della prossima settimana l’estate subirà una prima vera interruzione” – spiega Ferrara di 3bmeteo.com – “la depressione mediterranea ora sulle Baleari come anticipato evolverà infatti verso l’Italia, portando rovesci e temporali sparsi su gran parte della Penisola da Nord a Sud.