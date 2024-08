Presidio per la casa davanti a Palazzo Marino

Presidio ieri, giorno di Ferragosto, del centro sociale Cantiere e dello Spazio di Mutuo Soccorso (SMS), che al Cantiere è collegato, sul tema della casa a Milano. “Il 15 agosto è una data in cui le città si svuotano, ma esprime forti contraddizioni, perché i centri si riempiono di turisti, di quell’élite che è disposta a spendere, mentre poi periferie e quartieri popolari sono dimenticati dalle amministrazioni. Le offerte che vengono date a chi non può fuggire sono pressoché zero. Noi siamo qui per ricordarlo” ha spiegato Olmo di SMS. “Sotto questo gazebo stiamo vendendo spritz e angurie per far vedere che c’è una Milano oltre quella del centro che si riempie, le persone che restano sono emarginate e sono costrette ad arrangiarsi. I turisti non ci scoraggiano, anzi, riusciamo a intercettare un pubblico non solo milanese” ha chiosato Emma, sempre di SMS. Una manifestazione sotto le finestre di Palazzo Marino, al centro delle inchieste, tra l’altro, della Procura di Milano, sui presunti abusi edilizi in città: decine e decine di cantieri per nuovi palazzi che, secondo i magistrati, sono stati avviati con la sola Scia (dichiarazione di inizio attività) e fatti passare per ristrutturazioni, mentre sarebbe stato necessario passare per le procedure di autorizzazione urbanistica previste nei casi di nuove costruzioni. Soprattutto quando in una via e in un quartiere di portano molti nuovi abitanti e quindi è necessario predisporre un piano urbanistico che riguarda anche i servizi collegati. Senza dimenticare il risparmio sugli oneri di urbanizzazione che questo tipo di ‘rito ambrosiano’ urbanistico consente ai costruttori, a danno, di fatto, di tutta la città.