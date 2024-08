SASSARI (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla spiaggia di Liscia Ruia, in Costa Smeralda, per l’incendio di un chiosco. A causa della strada difficilmente raggiungibile con i mezzi, la squadra ha operato con motopompe portatili e utilizzato l’acqua di mare per estinguere le fiamme.

