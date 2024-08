“Indigestione”: dimessa dall’ospedale muore due giorni dopo

“Indigestione, mangi leggero”. L’hanno dimessa dall’ospedale di Patti, in Sicilia, senza dare troppo peso ai suoi forti dolori addominali. Due giorni dopo è morta per occlusione intestinale. La donna, Francesca Colombo, 62 anni, di Legnano, era in vacanza nell’isola con il marito Giuseppe Balletta, 64 anni. Quando è tornata in ospedale, lo scorso venerdì 9 agosto, dopo 48 ore di sofferenze, la corsa in sala operatoria non è servita a salvarle la vita. Lo riporta il Corriere della Sera. L’ospedale in provincia di Messina è lo stesso diventato famoso per il ‘gesso’ di cartone a un uomo che si era rotto una gamba; in farmacia mancavano le stecche. Disperati il marito e il figlio di 19 anni. Un medico avrebbe rassicurato la donna dicendo che bastava un protettore gastrico. Non aveva diagnosticato un problema ben più serio ma che si poteva risolvere se individuato subito. Eppure Francesca Colombo è stata otto ore al pronto soccorso. La direzione sanitaria dell’ospedale al momento, scrive sempre il Corriere, per ora si limita a dire che sta raccogliendo le cartelle cliniche e l’esito degli esami “in modo da offrire alla magistratura il massimo della trasparenza”.