Dimentica il cane in macchina sotto il sole, denunciata

Dimentica per ore il cane in auto, sotto il sole. Il cucciolo è stato salvato e la responsabile, una donna di 60 anni, lombarda, è stata denunciata dai carabinieri, a Città della Pieve (Perugia). A dare l’allarme sono stati alcuni giovani che si stavano allenando per il corteo dell’imminente edizione del “Palio dei Terzieri”. Gli stessi avevano notato il cane, di piccola taglia, che stava abbaiando ed era chiuso all’interno dell’abitacolo di un’autovettura parcheggiata al sole. I ragazzi dopo aver cercato invano di rintracciare la proprietaria, hanno contattato il Numero unico di emergenza 112 per chiedere l’intervento dei carabinieri. I militari della locale stazione, giunti sul posto insieme a personale volontario dei vigili del fuoco del distaccamento di Città della Pieve, mentre si apprestavano a rompere uno dei finestrini posteriori per fare uscire l’animale, sono stati fermati dalla proprietaria, nel frattempo sopraggiunta. La donna ha fatto immediatamente uscire il cane dall’auto spiegando ai soccorritori, secondo quanto riferiscono i carabinieri, di essersi completamente dimenticata di averlo lasciato all’interno dell’abitacolo. La sessantenne è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per il reato di maltrattamento di animali