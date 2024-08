Olimpiadi, Roncadelle la città più medagliata d’Italia

Roncadoro. Nuova denominazione di Roncadelle, paese di 9 mila abitanti in provincia di Brescia che ha festeggiato il terzo oro olimpico. Con il terzo figlio del paese – tra origini e legami familiari – a salire sul gradino più alto del podio a Parigi. Dopo Alice Bellandi nel judo e Giovanni De Gennaro nella canoa, vincitori a pochi minuti di distanza il primo agosto, ieri è stata la volta di Anna Danesi, capitana dell’Italvolley targata Julio Velasco che ha trionfato alla sua terza partecipazione olimpica. E così Roncadelle entra nella storia come città italiana con più medaglie d’oro e meglio di nazioni come Cuba e Serbia. “Non avevo più parole dopo i primi due ori, figuriamoci per il terzo. Siamo orgogliosi di Anna, Giovanni e Alice: è un sogno che si realizza e credo che possiamo dire che Roncadelle entri di riflesso nella storia di queste Olimpiadi”, è stato il commento di Roberto Groppelli, sindaco di Roncadelle. “Sicuramente proveremo a organizzare una bella festa con tutti e tre i nostri concittadini d’oro”, annuncia il primo cittadino del paese bresciano che in attesa di vedere insieme Anna Danesi, Alice Bellandi e Giovanni De Gennaro, in serata ha iniziato a festeggiare De Gennaro. L’azzurro ha infatti ricevuto nel tardo pomeriggio l’abbraccio del paese che lo ha visto crescere, diventare adulto e ora medaglia d’oro olimpica. Il punto più alto della carriera di un atleta. La gente ha aspettato De Gennaro – inconsapevole della sorpresa – fuori casa con tricolori e una tavola imbandita. “Siamo nella storia” dice la gente di Roncadelle e il parroco annuncia “campane a festa quando i tre medagliati saranno insieme in paese”.