Il Ferragosto in Lombardia tra sagre, spettacoli e mercatini

Spettacoli, sagre, picnic e mercatini che animeranno le città e i piccoli borghi. In Lombardia l’offerta turistica per il Ferragosto prevede iniziative su tutto il territorio. A Bergamo anche a Ferragosto è possibile visitare il Museo Donizettiano e in provincia, nel borgo di Roncobello, si potrà assistere allo spettacolo delle fiaccole sulle montagne della Val Brembana. Nel Bresciano si prepara ad animarsi il lago di Iseo e sono previste diverse iniziative al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera. A Como tornano i mercatini mentre a Crema spazio alla gastronomia con ‘Chiacchiere e Tortelli’ dal 13 al 18 agosto. A Mantova a Ferragosto si potrà visitare il castello di San Giorgio, parte del complesso museale di Palazzo Ducale mentre a Milano si potrà partecipare agli eventi di ‘Estate al Castello 2024’ al Castello Sforzesco o fare un tour sui Navigli cittadini. “Il mio incarico di presidente della Regione Lombardia – osserva il governatore Attilio Fontana – mi porta spesso a visitare luoghi e territori poco conosciuti, ma non per questo non meritevoli di attenzione. Di qui la nostra azione di tutela e valorizzazione di piccoli borghi e di paesaggi affascinanti che abbiamo contribuito a rilanciare con impegno attraverso una serie di finanziamenti e di opere concrete. Grazie a queste iniziative abbiamo migliorato la qualità della vita dei cittadini che risiedono in questi luoghi, dotati di servizi che ne aumentano l’attrattività e, quindi, più facilmente raggiungibili dai turisti”. Per l’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali, i dati elaborati dell’Osservatorio regionale “confermano che, anche nel 2024, la Lombardia si consolida come destinazione turistica ad alta attrattività” con un patrimonio storico-artistico, formato da città, montagne, laghi e borghi, che “attirano in maniera crescente per la loro bellezza e per l’offerta turistica differenziata, in grado d’intercettare molteplici target, sia a livello nazionale che internazionale”.