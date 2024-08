3bmeteo: “Settimana di Ferragosto tra caldo intenso e locali temporali in montagna. Probabili novità dal 17”

ACME DEL CALDO AFRICANO, NON SOLO IN ITALIA – “L’intensa ondata di calore alimentata dal rinforzo del promontorio subtropicale ha ormai raggiunto l’apice su ampi settori europei” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Bonina che spiega – “alle torride masse d’aria che traggono origine dal Nord Africa si somma il contributo della subsidenza impressa dai massimi dell’anticiclone. I dati meteorologici delle ultime 48 ore sono eloquenti: se nella giornata di domenica la quota dello zero termico ha superato i 5200 metri sulla verticale delle Alpi, quest’oggi si osservano picchi di 41°C a Firenze, in alcune valli umbro-marchigiane e in Sardegna, oltre 39-40°C nel Ravennate, nel Veronese e nel Rodigino e nelle province di Frosinone e Benevento, 38°C a Bologna e fino a 36-37°C a Roma e Milano. A testimonianza dell’estensione e dell’entità delle anomalie su scala continentale, Oltralpe assumono carattere di eccezionalità i 43°C registrati in alcune località della Francia e gli oltre 20°C alle Isole Svalbard, nell’Artico norvegese, da record assoluto per il mese di agosto”.

FINO A FERRAGOSTO TRA CALDO INTENSO, AFA E LOCALI TEMPORALI SUI RILIEVI – “Nei prossimi giorni il dominio dell’anticiclone sul Mediterraneo sarà disturbato marginalmente da infiltrazioni di aria più fresca e umida di origine atlantica alle alte quote della troposfera” – avverte Bonina di 3bmeteo.com – “In Italia il contesto meteorologico permarrà improntato al sole e al caldo intenso in pianura e nelle località costiere, mentre su Alpi, Prealpi e Appennino potrà trovare spazio qualche breve e improvviso acquazzone temporalesco, specie nelle ore pomeridiane. Le temperature, seppur in lieve flessione, permarranno dai 3 ai 6°C al di sopra delle medie stagionali: ancora afa ed elevati indici di disagio bioclimatico nei grandi centri abitati e lungo i litorali interessati dalle brezze marine, mentre nelle aree interne prevarrà il caldo torrido con picchi termici diffusamente compresi tra 35 e 38°C. Proseguirà il trend di notti tropicali (contraddistinte, per definizione, da temperature costantemente superiori alla soglia dei 20°C, ndr) in Pianura Padana e al Centro-Sud”.

POSSIBILI IMPORTANTI NOVITÀDOPO FERRAGOSTO– “L’ingerenza delle correnti atlantiche si mostrerà crescente nella seconda parte della settimana. Le giornate del 15 e del 16 agosto risentiranno con ogni probabilità del transito di nuvolosità stratiforme e di occasionali piovaschi di passaggio su Piemonte, Liguria, alto Tirreno e Sardegna; sarà possibile, inoltre, ancora qualche temporale di calore nei settori alpini. A seguire, nel corso del prossimo weekend, potrebbe concretizzarsi un primo importante stop alla canicola africana con un sensibile calo delle temperature su valori più consoni alla norma e il ritorno di condizioni d’instabilità atmosferica a partire dal Centro-Nord. Una linea tendenza che necessita di conferme, con tempistiche ed effetti ancora da definire nei prossimi aggiornamenti” – concludono da 3bmeteo.com