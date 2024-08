Tamberi “Dimostrato attaccamento ai colori dell’Italia”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono cose che possono capitare, purtroppo sono capitate nel momento sbagliato. Ho dimostrato attaccamento ai nostri colori e la voglia di provarci fino all’ultimo e sono contento di averlo fatto. Lo dovevo a me, a coloro che mi hanno scelto come capitano della nazionale e portabandiera e a tutte le persone che mi sostengono e mi hanno sostenuto. Speravo in un epilogo differente ma non è stato possibile”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi, oggi a Casa Italia, il

giorno dopo la sfortunata finale del salto in alto ai Giochi di Parigi, condizionata dalle coliche renali che lo perseguitano da giorni.

