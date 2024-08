Anziano contromano in autostrada provoca frontale, due morti

Si è aggravato il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella serata di ieri tra Montichiari e Borgosatollo, nel Bresciano. Dopo Bruno Agnari, l’automobilista 86 enne che ha imboccato la strada contromano e che è morto sul colpo, è deceduto infatti anche il secondo automobilista coinvolto, Pietro Meini, un ventottenne che ha cercato in tutti modi di evitare l’auto che viaggiava in senso contrario. Stando a quanto ricostruito finora, sembra che l’anziano si sia immesso nella bretella autostradale, la Corda Molle, entrando contromano dallo svincolo di Borgosatollo per poi procedere in direzione Castenedolo. Il 28enne si è ritrovato davanti l’auto e, nonostante la violenta frenata, non è riuscito ad evitare l’impatto, a seguito del quale la macchina del ragazzo si è ribaltata.