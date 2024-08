Ferragosto, aperti musei e mostre a Milano

Tutti aperti con orari regolari i musei civici e le sedi espositive del Comune di Milano nella giornata di giovedì 15 agosto. “Musei, mostre, spettacoli e attività nei quartieri per un Ferragosto con molte opportunità di visita e intrattenimento all’insegna dell’arte e della bellezza – afferma l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Scoprire o riscoprire il nostro ricco patrimonio artistico, visitare mostre che aprono spaccati su artisti e realtà poco conosciuti, ballare nella cornice del Castello Sforzesco illuminato e ammirare dall’alto delle merlate tutta la città sono dunque solo alcune delle occasioni che possono essere colte dai milanesi e dai sempre più numerosi turisti durante la giornata di Ferragosto”.

Palazzo Reale terrà aperte le sue porte fino alle 22:30 per consentire ai milanesi e ai turisti di visitare l’ampia personale (gratuita) di Valerio Adami, affermato pittore europeo che ha vissuto tra Francia e Italia inventando un genere personalissimo di pittura, “pop” e allo stesso tempo coltissima; e la fotografia sorprendente di Philippe Halsman, uno dei più grandi ritrattisti della storia della fotografia, che nella sua iconica serie “Jumpology” è riuscito a far saltare di fronte al suo obiettivo teste coronate, scienziati, capi di stato e divi dello schermo. Al PAC – sempre fino alle 22:30, si potrà invece visitare la mostra di Liliana Moro, che nella sua produzione in mostra esplora la realtà attraverso differenti mezzi espressivi: suoni, parole, scultura, performance, disegno, collage e video.

Stesso orario prolungato (fino alle 22:30) in Fabbrica del Vapore per la mostra di OBEY, mentre la mostra “Small is beautiful” potrà essere visitata dalle 10 alle 18.

Il Museo del Novecento, oltre alla sua straordinaria Collezione permanente, ha prorogato fino al 3 novembre Archiviale_001, la mostra promossa dalla Milano Art Community, il network che raccoglie le più importanti gallerie e istituzioni della città di Milano, che ricostruisce – attraverso immagini fotografiche, biglietti di invito, piccoli cataloghi e carteggi – oltre settant’anni di storia delle gallerie private di Milano con le loro scelte artistiche, le relazioni internazionali, gli eventi d’avanguardia, gli incontri con gli artisti.

Aperta anche la GAM Galleria d’Arte Moderna, che offre lo spettacolo della sua preziosa collezione di pittura e scultura ottocentesca che culmina nel Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, così come Casa Museo Boschi Di Stefano, Palazzo Morando – Costume Moda Immagine, il Museo Archeologico, Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento e Casa della Memoria.

Aperti regolarmente anche i musei scientifici – Museo di Storia Naturale e Acquario – mentre la Collezione Permanente del MUDEC e la mostra Exposure saranno aperte con orario ridotto (dalle ore 9:30 alle 18).

Il Castello Sforzesco offrirà come sempre diverse prospettive di visita: dal Museo d’Arte Antica alla Pinacoteca, dal Museo della Pietà Rondanini a quello delle Arti Decorative, dal Museo degli strumenti musicali agli Arazzi Trivulzio, fino all’Armeria, dove potrà essere ammirata un’autentica novità: la riproduzione in scala 1 a 1 di Ludovico il Moro meticolosamente corazzato a cavallo, realizzata nella maniera più filologica possibile grazie a un lavoro di ricerca durato anni.

Le Salette della Grafica nel Cortile delle Armi ospitano la mostra (gratuita) sui disegni a sanguigna ed espone i disegni più importanti per qualità e storia collezionistica (tra cui un originale di Leonardo) realizzati con questa tecnica; mentre nella Sala Viscontea la mostra sulla storia dello Studio Ballo+Ballo, il più importante studio fotografico italiano per la fotografia di design, espone più di cento fotografie iconiche e oggetti di design in dialogo con le suggestive videoinstallazioni di Studio Azzurro.

Senza contare la possibilità – con visita guidata o in autonomia – di una visita alle merlate, cioè ai camminamenti sulle murate, che permettono di ammirare dall’alto tutta la struttura del Castello, nonché il centro della città e il Parco Sempione.

“Ricordiamo anche che l’ingresso ai musei civici è gratuito per un anno acquistando la Milano Museo Card al costo di 15 euro – prosegue l’assessore Sacchi – e che la Card dà anche diritto, sempre per un anno, allo sconto del 20% su tutte le mostre di Palazzo Reale, PAC, Fabbrica del Vapore e Castello Sforzesco”.

Come ogni sera, poi, il Castello Sforzesco illuminato si trasforma nello scenario perfetto per lo spettacolo dei milanesi: la sera di Ferragosto, alle 21, prenderà il via il Gran Ballo di mezza estate, organizzato da Santeria e Balera dell’Ortica, per danzare con la musica classica e popolare della grande tradizione italiana, riscoprendo, tra gli altri generi, il liscio, il fox trot, la polka e il valzer.

Proiezioni, infine, in tutte le arene estive, sia fisse che mobili, diffuse in città.