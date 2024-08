Alessio bronzo nel taekwondo “Ha un valore inestimabile”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Questa medaglia ha un valore inestimabile, è un bronzo, tutti si aspettavano l’oro, anche io ero venuto qui per l’oro ma la gara di ieri è stata particolare. In meno di 12 ore ho vissuto tre anni di fatica, di sudore, di alti e bassi, con dei bassi tanto pesanti. Quando sono uscito ai quarti non ci credevo più ma evidentemente mi meritavo una seconda possibilità e dovevo coglierla. Sono contento anche della mia risposta, non era facile”. Così Simone Alessio, bronzo nel taekwondo categoria -80 kg, il giorno dopo aver vinto la medaglia.

glb/red