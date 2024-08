Rubano le offerte dei fedeli in chiesa del Pavese

Sono accusati di aver rubato nella chiesa parrocchiale di Cilavegna (Pavia), in Lomellina, le offerte dei fedeli. Due uomini di 51 e 27 anni, residenti a Milano, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. I due erano entrati nei giorni scorsi nella canonica della parrocchia, rubando 1.700 euro in contanti poi sono fuggiti a bordo di un’auto. A denunciare il furto è stato il parroco, don Giampaolo Villaraggia. Per identificare i due ladri sono stati determinanti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale.