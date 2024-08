Amazon, Milano la città italiana dove si legge di più

Per il dodicesimo anno consecutivo Milano si conferma al primo posto tra le città che leggono di più, con Pavia e Siena stabili sul podio, rispettivamente in seconda e terza posizione. Al quarto posto Pisa, poi Padova, Bologna e Cagliari. Scambio di posizione per Roma e Firenze: gli abitanti della capitale scavalcano quelli del capoluogo toscano sorpassandoli all’ottavo posto. Chiude la classifica una nuova entrata, Trieste, da sempre crocevia e musa ispiratrice di grandi scrittori. E se bolognesi, padovani e cagliaritani prediligono letture in formato digitale, milanesi, pavesi e romani non rinunciano alla carta stampata. È la classifica stilata anche quest’anno da Amazon.it, che ha indagato anche generi letterari preferiti e libri più amati dagli italiani da luglio 2023 a giugno 2024. Questa la top ten completa: 1) Milano; 2) Pavia; 3) Siena; 4) Pisa; 5) Padova; 6) Bologna; 7) Cagliari; 8) Roma; 9) Firenze; 10) Trieste. Tra i generi più apprezzati, al primo posto la narrativa di genere, soprattutto storica. Molto bene romanzi gialli e thriller, seguiti dal romance. Apprezzati anche testi di formazione e consultazione. Tra i libri che hanno spopolato quest’anno, “Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez” di Selvaggia Lucarelli (PaperFirst), la storia dell’inchiesta che ha cambiato per sempre il mondo degli influencer. Molto apprezzati anche “La portalettere”, il romanzo d’esordio di Francesca Giannone (Editrice Nord), che racconta la storia della prima donna a ricoprire il ruolo di postina in un piccolo paese del Sud Italia, e “Un animale selvaggio”, il nuovo thriller dell’autore bestseller mondiale Joël Dicker (La Nave di Teseo). Bene anche “Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l’impero infinito” di Aldo Cazzullo (HarperCollins) e “Tutto è qui per te” di Fabio Volo (Mondadori). “È affascinante scoprire la varietà di libri, autori e generi più popolari e amati dagli italiani. I dati dimostrano quanto la passione per la lettura sia diffusa nel nostro paese, sia che si tratti di nuovi romanzi di autori affermati, sia di titoli proposti da scrittori emergenti e talentuosi”, commenta Andrea Pasino, responsabile di Amazon Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna. “Dalle evidenze emerge che, indipendentemente dal genere letterario, il pubblico italiano è sempre pronto ad accogliere nuovi racconti con entusiasmo. Con Kindle Direct Publishing e, in particolare, con il nostro premio letterario Amazon Storyteller, ci impegniamo a sostenere e promuovere una pluralità di autori e voci, rendendo le storie che raccontano accessibili a milioni di lettori in tutto il mondo”. Fino al 31 agosto gli autori hanno la possibilità di inviare la propria candidatura per Amazon Storyteller e pubblicare i loro testi, nuovi ed esclusivi, in modo rapido e gratuito, sia in formato cartaceo che digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing. Il vincitore sarà annunciato a novembre in occasione della terza edizione dell’Indie Book Fest, l’evento dedicato al self publishing che quest’anno si terrà a Roma.