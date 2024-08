Milano, mobilità: a giugno in calo gli ingressi in Area B e C

Anche per il mese di giugno si conferma l’andamento generale in diminuzione degli ingressi in Area B e Area C, in confronto allo stesso mese del 2023. Per Area B il calo è contenuto e segna – 0,3%, mentre per Area C la diminuzione degli ingressi si attesta al -3,4%. Questo quanto emerge dal report di Amat, diffuso dal Comune, che ogni mese fotografa i trend della mobilità milanese. In aumento, come gli altri mesi, l’accesso al trasporto pubblico con un +2,8% e ai parcheggi di interscambio con un +6,6%. In entrambi i casi la percentuale è superiore anche al dato del mese di maggio che aveva segnato un +2,2% nel primo caso e +6,1% nel secondo. La diminuzione dell’utilizzo dei mezzi in sharing prosegue anche per il mese di giugno, ad esclusione del bike sharing, che registra un +2,6%. Per le auto in sharing i dati evidenziano un -6,3% rispetto al 2024, ma meno evidente se confrontato con il dato dei mesi di aprile e maggio (rispettivamente -19,7% e -23,3%). Ancora in flessione l’andamento degli scooter, – 17,2% e sempre basso, ma stabile, quello dei monopattini, con un -57,6%. Questo dato risente anche per il mese di giugno della presenza in strada, rispetto al 2023, dei mezzi di un solo operatore, dopo la decadenza dell’autorizzazione a esercitare l’attività a due società per mancata attuazione degli impegni assunti con il Comune di Milano.