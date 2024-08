Italia Migliore si rilancia dopo l’uscita di Letizia Moratti

Italia Migliore si rilancia e guarda al futuro dopo la fuoriuscita di Letizia Moratti, passata a Forza Italia. Il progetto politico non cambia ed anzi punta a rafforzarsi, mirando alla costruzione di un soggetto ispirato alla cultura moderata e riformista e rivolto alla parte civica della politica. Nella mattinata di mercoledì 7 agosto si è svolta l’assemblea del movimento che ha portato all’elezione di Nicola Spadafora come responsabile nazionale di Nicola Spadafora. Sua vice sarà Marina Paralupoi, già responsabile di Brescia e provincia. Invariate le altre cariche, con Ivan Rota segretario generale e Riccardo Zani tesoriere. Tiziano Mariani confermato coordinatore regionale lombardo. Spadafora, avvocato specializzato in materia internazionale, commerciale e societaria, è presidente nazionale di Ancod, associazione nazionale dei centri odontoiatrici e presidente di Confapi Milano, l’associazione della piccola e media industria. Già nel febbraio del 2023 era stato tra i candidati di Lombardia Migliore nella corsa alle Regionali di Letizia Moratti. ”L’attività civica di Italia Migliore – sottolinea il neo presidente Nicola Spadafora – prosegue in piena sintonia e coerenza con i valori in cui crediamo: libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà e partecipazione, su tutti. Sono stato chiamato ad operare come nuovo presidente per dare continuità al comune progetto di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica attraverso il confronto, il dibattito e la elaborazione di nuove idee, nel rispetto dei valori e principi democratici che ispirano il nostro essere”.