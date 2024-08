SALERNO (ITALPRESS) – Nelle acque antistanti la frazione di Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno, la Guardia Costiera di Agropoli ha tratto in salvo due persone in seguito all’incendio e conseguente affondamento di una imbarcazione di 21 metri. Per i soccorsi sono intervenuti una motovedetta Sar e un battello classe Alfa. I due occupanti sono stati trasbordati sui mezzi della Guardia Costiera e trasportati a riva, dove ad attenderli, in via precauzionale, c’era anche un’ambulanza. vbo/gtr