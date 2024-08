Violentata lungo la pista ciclabile in pieno giorno, arrestato l’aggressore

Aggredita lungo la pista ciclabile della Valassina da un uomo che ha tentato di violentarla. Le sue urla hanno attirato l’attenzione degli automobilisti che si sono fermati e poi della polizia stradale di Monza. L’uomo, un marocchino di 23 anni, irregolare, è stato arrestato, nonostante abbia tentato di scappare. La donna è stata portata in salvo. E’ successo in pieno giorno, mercoledì pomeriggio, verso le 17.20, lungo la strada statale 36 nel territorio di Desio (Mb). Lo riferisce la polizia.

Alcuni cittadini hanno segnalato ad una pattuglia della polizia di Stato in servizio di perlustrazione, nei pressi del distributore Eni, l’aggressione di una donna da parte di uomo, che si era poi dato alla fuga. Giunta sul posto, la pattuglia ha individuato la donna, in prossimità dello svincolo di ingresso alla strada statale, distesa in posizione supina, con evidenti lacerazioni ed escoriazioni, che riferiva di aver subito violenza a scopo sessuale da parte di un cittadino straniero. Racconto confermato anche dai testimoni presenti sul posto, che hanno fornito la descrizione dell’aggressore, che aveva anche tentato di colpirli con il lancio di alcune bottiglie.

Gli agenti si sono messi subito alla ricerca dell’uomo, rintracciandolo poco dopo sulla vicina pista ciclabile, in direzione nord, completamente ubriaco, tanto da rendere necessario l’intervento dell’ambulanza del 118 per il trasporto all’ospedale San Gerardo. L’uomo ha reagito con aggressività anche nei confronti del personale sanitario.

A seguito degli accertamenti, è risultato essere un cittadino marocchino di 23 anni privo di permesso di soggiorno e con precedenti per reati contro il patrimonio.

Dalla prima ricostruzione dei fatti, è emerso che nel pomeriggio la donna, mentre stava raggiungendo l’abitazione di Desio, lungo la ciclabile, ha incontrato alcuni uomini, fra cui l’aggressore, che in un primo momento le ha proposto di andare a casa sua ed al suo rifiuto l’ha aggredita, immobilizzandola a terra nel tentativo di abusarla. Lei si è opposta ed è riuscita a divincolarsi e a scappare, attirando con le urla l’attenzione dei testimoni. L’uomo è stato arrestato per violenza sessuale e resistenza.