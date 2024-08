Un furgone ha investito quattro persone questo pomeriggio dopo le 16:30 in via Boccaccio, angolo piazza Giovine Italia, in zona Conciliazione, a Milano. Un uomo – si tratterebbe di un 30enne – è morto dopo essere stato soccorso in arresto cardiocircolatorio. Trasportato al pronto soccorso del Niguarda è deceduto subito dopo l’arrivo in ospedale. Secondo una prima ipotesi, l’autista 55enne del mezzo ha avuto un malore prima dell’investimento. Oltre al trentenne, un ventunenne è stato portato al San Raffaele con un trauma cranico, al volto e agli arti. Trauma a una gamba a una ventunenne mentre non è stato portato in ospedale il quarto pedone, un uomo di cinquant’anni svizzero avrebbe avuto amputato.